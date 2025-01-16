В Ярославле при пожаре в автосервисе пострадал человек
В Ярославле 16 января в автосервисе на 2-ой Кольцевой произошел пожар. Об этом сообщили в областном МЧС.
Пожар в автосервисе
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Тушить возгорание в 13:27 выехали 28 сотрудников ведомства на семи единицах техники. В 15:52 была объявлена ликвидация. Огонь уничтожил ангар, три автомобиля и имущество внутри ангара на площади 144 кв.м. Кроме того, спасатели извлекли один баллон. В МЧС уточнили, что один человек пострадал. Причина пожара на настоящий момент не называется.