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В Ярославле при пожаре в автосервисе пострадал человек

В Ярославле 16 января в автосервисе на 2-ой Кольцевой произошел пожар. Об этом сообщили в областном МЧС.

Пожар в автосервисе

Пожар в автосервисе

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар в автосервисе

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Тушить возгорание в 13:27 выехали 28 сотрудников ведомства на семи единицах техники. В 15:52 была объявлена ликвидация. Огонь уничтожил ангар, три автомобиля и имущество внутри ангара на площади 144 кв.м. Кроме того, спасатели извлекли один баллон. В МЧС уточнили, что один человек пострадал. Причина пожара на настоящий момент не называется.

Алла Чижова

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