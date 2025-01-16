Ответственности может прибавиться

Как стало известно «Ъ-Ростов», бывший председатель правления банка «Донинвест» Алла Калитванская обратилась в арбитражный суд с жалобой на завышенные расходы, связанные с банкротством банка. «Донинвест» обанкротился еще в 2014 году, с тех пор Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потратило на адвокатов в рамках процедуры 231 млн руб. Юристы отмечают, что в конечном итоге эти расходы будут переложены на Аллу Калитванскую и других лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности по долгам «Донинвеста».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит жалобу бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Донинвест» Аллы Калитванской на действия конкурсного управляющего банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В жалобе экс-банкир просит признать необоснованным привлечение Агентством адвокатской конторы «Джи Ар Лигал» (Москва) для оказания услуг по возврату проблемных активов «Донинвеста», а также признать незаконнОЙым выплату конторе 231 млн руб. вознаграждения за оказанные услуги из конкурсной массы банка-банкрота.

Информация об этом есть на сайте суда. Мотивировки требования госпожи Калитванской в открытых судебных документах нет. Связаться с ней не удалось. В пресс-службе арбитражного суда уточнить подробности ее жалобы не смогли.

Банк «Донинвест» был признан банкротом в 2014 году с «дырой» в капитале размером порядка 1,2 млрд руб. В ходе процедуры банкротства АСВ обратилось в арбитражный суд с требованием привлечь контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности. Суд согласился, что ответить по долгам «Донинвеста» должны его фактический владелец Александр Григорьев, председатель правления банка Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Сумма ответственности будет определена после окончания всех расчетов с кредиторами.

Вместе с тем, в 2019 году Ленинский районный суд Ростова удовлетворил гражданский иск о солидарном взыскании с контролировавших банк лиц (в числе которых и Алла Калитванская) 778 млн руб. в счет возмещения ущерба по уголовному делу о хищении средств «Донинвеста».

Как пояснили «Ъ-Ростов» в АСВ, адвокаты из «Джи Ар Лигал» были привлечены для сопровождения сложных исполнительных производств по взысканию с должников «Донинвеста». Работа сторонних адвокатов была направлена, в том числе, на принудительное взыскание по гражданскому иску, поскольку Алла Калитванская и другие контролировавшие банк лица «добровольно ущерб не возместили». В результате деятельности «Джи Ар Лигал» в конкурсную массу банка-банкрота поступили 770 млн руб., «в результате чего размер удовлетворения требований кредиторов банка существенно увеличился», отметили в АСВ.

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, привлечение Агентством сторонних адвокатов для реализации процедур банкротства банка является нормальной практикой. «Выплаченная сумма вознаграждения тоже нормальная. Она высокая, да, но не заоблачная и точно не беспрецедентная», - говорит господин Пермяков.

По словам партнера юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, при рассмотрении жалобы Аллы Калитванской суду предстоит оценить действия АСВ на предмет возможного завышения стоимости услуг внешних консультантов. «С одной стороны, успешное взыскание с их помощью более 770 млн руб. – это серьезный довод в пользу обоснованности. Но, с другой стороны, стоимость оказанных услуг в размере 231 млн руб., то есть 30% от взысканной суммы, может служить доказательством необоснованности выплаты», - говорит господин Новиков.

По словам обоих юристов, расходы на услуги АДВОКАТСКОЙ фирмы в конечном итоге будут переложены на лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности.

«Сумма, выплаченная адвокатам из конкурсной массы банка, увеличивает размер взыскания с них в рамках субсидиарной ответственности», - поясняет Олег Пермяков.

Банк «Донинвест» (Ростов-на-Дону) работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной ФПГ предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ).

Банк перешел во владение Александра Григорьева в марте 2014 года, уже в октябре ЦБ РФ лишил организацию лицензии.

В 2019 году Ленинский райсуд Ростова признал Александра Григорьева, Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову и нескольких других фигурантов виновными в хищении из банка 778 млн руб. Как было установлено судом, владелец банка и его подельники осуществили вывод денег из кредитной организации под видом заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. Александру Григорьеву Ленинский райсуд назначил девять лет лишения свободы, Алла Калитванская и Светлана Гуленкова получили по семь лет и десять месяцев.

Сергей Иванов