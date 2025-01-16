С начала зимнего сезона в Петербурге утилизировали миллион кубометров снега

Снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Санкт-Петербурга с начала зимнего сезона утилизировали миллионный кубометр снега. Лишь за прошедшие сутки туда доставили около 50 тыс. кубометров масс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Большую часть утилизировали снегоплавильные пункты на Кушелевской дороге (около 92 тыс. кубометров), на Мебельной улице (более 86 тыс. кубометров) и на Октябрьской набережной (свыше 86 тыс. кубометров). Порядка 92 тыс. кубометров принял стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице.

«Мы вернули уборку улиц под управление города. Это позволило усовершенствовать алгоритмы очистки, вывоза и утилизации снега нынешней зимой, более равномерно распределить нагрузку на снегоплавильные и снегоприемные пункты»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат Рябоконь потребовал лишать УК лицензии за плохую уборку снега с крыш.

Татьяна Титаева