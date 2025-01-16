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Дончанина осудили за хранение взрывного устройства

Морозовский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ростовской области Сергея Бутко. Он признан виновным в незаконном хранении боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый с 2013 года хранил у себя дома опасный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Он нашел его в овраге Милютинского района.

На судебном заседании Сергей Бутко пояснил, что сбывать или применять взрывное устройство не собирался.

Суд назначил фигуранту полгода лишения свободы условно с испытательным сроком девять месяцев. Кроме того, ему дали штраф в размере пять тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Казуков

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