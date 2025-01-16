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На Кубани двух экс-полицейских будут судить за вымогательство взятки

В Ейском районе Краснодарского края завершили расследование дела о вымогательстве, в котором обвиняются двое бывших сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, материалы дела уже направлены в суд.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 4 июня 2024 года полицейские обнаружили в Ейске склад с контрафактным алкоголем. Вместо изъятия продукции они потребовали у директора предприятия взятку в размере 300 тыс. руб. за отказ от конфискации и общее покровительство.

Руководитель организации сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. Полицейских задержали при получении денег. На время следствия обвиняемые находились под стражей.

Нурий Бзасежев

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