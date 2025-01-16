В пятницу в Черноземье будет облачно, выпадут осадки, от -2°С до +3°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу ожидается облачная погода, выпадут небольшие осадки. Температура будет варьироваться от -2°С до +3°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ближайшей ночью будет облачно при 0°С, ожидается снег с дождем. Днем — облачно при +2°С, также временами могут пройти небольшие осадки.

В Воронеже и Орле ночью также будет облачно при 0°С, прогнозируются небольшие осадки. Днем в облцентрах будет облачно, температура составит +3°С.

В Курске ночью прогнозируется облачность при 0°С, днем темепатура поднимется до +2°С. В течение суток синоптики обещают небольшие осадки.

В Липецке температура составит от -1°С ночью до +3°С днем. В течение суток прогнозируется облачная погода, временами мокрый снег.

В Тамбове ночью ожидается облачность при -2°С, может пойти снег. Днем будет облачно при +2°С, прогнозируются небольшие осадки.

Анастасия Колпачева