Мусорный полигон в Новороссийске перешел под управление Российского экооператора

Территория мусорного полигона в Новороссийске официально стала собственностью ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Об этом стало известно на пресс-конференции главы города Андрея Кравченко. Ранее полигон находился в управлении компании «Терра-Н».

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Господин Кравченко отметил, что прежние владельцы полигона думали исключительно о прибыли. В ближайшее время предстоит проведение экологических экспертиз. Результаты проверок помогут оценить пригодность присоединенного участка площадью 19 га для использования для мусоросортировки. На реализацию проекта потребуется не менее 1 млрд руб.

Нурий Бзасежев