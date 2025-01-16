В Тюмени школьный автобус проехался по ноге восьмилетнего мальчика

На улице Избышева в Тюмени восьмилетний мальчик попал под школьный автобус, который проехался по его ноге, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, перед инцидентом дети ждали автобус и играли на остановке, во время этого мальчик упал или был толкнут кем-то из сверстников, в результате чего его нога оказалась под колесом — ребенок получил ушиб. 50-летний водитель автобуса имеет более чем 20-летний стаж управления школьными автобусами.

Госавтоинспекция планирует провести проверку организации безопасности перевозок школьным транспортом, а также организовать дополнительные занятия с детьми в их учебном заведении.

Ранее в Тюменской области на трассе Тюмень — Омск микроавтобус Toyota Hiace врезался в металлический столб, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП ранения получили трое пассажиров и водитель.

Ирина Пичурина