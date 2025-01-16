На дне моря у пляжей Анапы найдены плотные массы мазута

В акватории Анапы у основания пирсов спасатели обнаружили лежащие на дне массивы мазута толщиной около 2 см, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сгустки мазута, образовавшиеся в холоде, зацепились за столбы и балки пирсов вдоль пляжной полосы Анапы. Мазут лежит на глубине приблизительно 2,5–3 м, всего обнаружено четыре мазутных массива. Водолазы отряда «Кубань-Спас» определили точное местоположение и объемы подводных пятен, в ближайшее время будет определена методика очистки акватории от застывших массивов мазута.

На береговой линии Черного моря, пострадавшей от выбросов нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря прошлого года, продолжаются работы по уборке мазута. Объем выбросов нефтепродуктов существенно уменьшился, спасатели и волонтеры, работающие на уборке пляжей, занимаются в основном просеиванием песка для поисков мелких фракций мазута. Всего с береговой полосы Анапы и Темрюкского района было вывезено на переработку более 125 тыс. т смеси песка с нефтепродуктами.

О ликвидации последствий разлива мазута — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар