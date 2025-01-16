Бывшего сотрудника нижегородского ГУАД арестовали по делу о взятке

Экс-сотрудника госучреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД) обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как полагают в региональном СУ СК, бывший главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием дорог в июле 2020 года получил 200 тыс. руб. от директора коммерческой организации.

Следствие полагает, что деньги сотрудник взял за обеспечение беспрепятственной приемки работ и подписания ведомости по контракту.

В пресс-службе Городецкого городского суда добавили, что фигуранта арестовали до 13 марта 2025 года включительно.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», контрольно-счетная палата региона при проверке расходов ГУАД в 2023-2024 годах нашла нарушения на 16,4 млн руб.

Галина Шамберина