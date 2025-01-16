Завышение стоимости на 16,4 млн рублей нашли в нижегородских дорожных контрактах

Контрольно-счетная палата региона в январе 2025 года опубликовала итоги проверки расходования бюджетных средств на ремонт и содержание дорог в Нижегородской области. Всего аудиторы проверили 1,63 млрд руб., выделенных госучреждению «Главное управление автомобильных дорог» в 2023-2024 годах на четыре госконтракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контракты касались ремонта дорог в Дальнеконстантиновском, Кстовском, Вадском, Сосновском, Богородском округах, Перевозе и Нижнем Новгороде. Проверкой локальных сметных расчетов КСП установила завышение стоимости работ из-за неверно использованных расценок на 16,4 млн руб. Эту сумму необходимо вернуть в бюджет.

По результатам проверки подписан один акт с возражениями. Учреждению направили представление для принятия мер по устранению нарушений.

Акт проверки палата направила в заксобрание, губернатору и в прокуратуру.

Галина Шамберина