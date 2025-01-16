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В Заинске с фирмы «Завод ТЕХНО» взыскали 800 тыс. руб. за моральный вред

В Заинске с фирмы «Завод ТЕХНО» взыскали 800 тыс. рублей, когда во время очистки вертикальной топливной печи от застывшего расплава работник упал с высоты 4 этажа и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на производстве работодатель не предоставил безопасных условий труда. Суд удовлетворил требование прокуратуры о выплате компенсации.

В Зеленодольском районе работник подрядной организации пострадал в результате срыва крышки от емкости с лаком. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

Артём Дергунов

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