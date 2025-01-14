В Татарстане госпитализировали работника после срыва крышки от бочки с лаком

В Зеленодольском районе Татарстана после срыва крышки от емкости с лаком пострадал 35-летний работник подрядной организации. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел в 10:40 в поселке Новониколаевский на территории индустриального парка. На производстве произошел срыв крышки от емкости с лаком, находящейся под давлением. Крышка отлетела в сторону работника подрядной организации, который ремонтировал двигатель. Пострадавшего госпитализировали.

На место выехал представитель Зеленодольской городской прокуратуры. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Диана Соловьёва