Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане госпитализировали работника после срыва крышки от бочки с лаком

В Зеленодольском районе Татарстана после срыва крышки от емкости с лаком пострадал 35-летний работник подрядной организации. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел в 10:40 в поселке Новониколаевский на территории индустриального парка. На производстве произошел срыв крышки от емкости с лаком, находящейся под давлением. Крышка отлетела в сторону работника подрядной организации, который ремонтировал двигатель. Пострадавшего госпитализировали.

На место выехал представитель Зеленодольской городской прокуратуры. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...