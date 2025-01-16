Ярославцы стали быстрее оплачивать штрафы за нарушение ПДД

У ярославских судебных приставов в 2024 году на исполнении находилась 201 тыс. производств о взыскании штрафов за нарушение ПДД, что на 58 тыс. меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Напомним, что дело передают приставам, когда штраф ГИБДД не оплачен в течение двух месяцев с момента наложения. В пресс-службе добавили, что общая сумма, взысканная с нарушителей в прошлом году, составила 88,8 млн руб. В 2023 году она была больше на 20 млн.

Для взыскания штрафов приставы арестовывали счетов должников и проводили рейды с сотрудниками ГИБДД.

Алла Чижова