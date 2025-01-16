Директора предприятия хотят судить за уклонение от налогов на 70 млн рублей

В Прикамье окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону.

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По версии следствия, при выполнении строительных работ в Пермском крае и Удмуртии, обвиняемый организовал фиктивный документооборот с рядом организаций. Фактически они не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, а формальная работа с ними позволила уменьшить базу по налогу на прибыль на 70 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре ООО «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 7» Алексее Дерябине. Дело будет направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу.