Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в списке медиарейтинга мэров городов в Приволжском федеральном округе по итогам 2024 года. Мэр Казани набрал 233 тыс. 449,4 пункта, обогнав своего ближайшего конкурента из Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева на 13 пунктов (руководитель Нижнего Новгорода набрал 210 тыс. 612,1 пункта). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг мэров в ПФО за 2024 год

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг мэров в ПФО за 2024 год

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Пресс-служба казанского исполкома приводит ряд сообщений СМИ, среди которых выступление мэра Казани на муниципальном форуме городов стран БРИКС+, предложение создать Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+, проведение рабочей встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На второй строке медиарейтинга расположился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шабалаев, он набрал 210 тыс. 612,1 пункта. На третьем месте — глава Ульяновска Александр Болдакин, который получил 161 тыс. 574,2 пункта.

В июне 2024 года на учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Ильсур Метшин стал инициатором укрепления межрегиональной горизонтали БРИКС. Тогда он заявил, что новая структура позволит «активизировать сотрудничество в экономике, культуре, образовании и экологии».

Артём Дергунов