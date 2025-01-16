Десять человек тушили ночной пожар в спа-салоне на Васильевском острове

Очередной ночной пожар произошел 16 января в Василеостровском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Капитанской улице, д. 4 поступил на пульт дежурного «01» в 02:16, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место спасатели выяснили, что по указанному адресу происходило горение обстановки в помещении спа-салона на площади 1 кв. м. Для того, чтобы справиться с огнем, пожарным хватило чуть более часа.

К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и десять человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром 16 января пожарные также тушили возгорание в здании социального фонда в городе Колпино.

Андрей Цедрик