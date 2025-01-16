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Сроки сдачи Дворца спорта «Черноморский» в Новороссийске снова перенесли

Сроки завершения строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске скорректировали. Причиной стали выявленные недочеты в экспертизе, которые могли бы повлиять на прочность конструкции. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В ближайшие две недели власти определят новый график возобновления работ. Сейчас объект остается крупнейшим спортивным долгостроем Краснодарского края.

Дворец «Черноморский» расположен на участке площадью 2,65 га в районе пляжа Алексино. Застройка растянулась на 10,66 тыс. кв. м. К возведению объекта приступили в 2010 году, а завершение планировалось к зимним Олимпийским играм в Сочи. Однако подрядчик выполнил лишь 50% работы, построив четыре блока из запланированных.

Анна Гречко

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