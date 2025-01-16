Крупнейший в Прикамье тепличный комплекс увеличил объемы производства

С 1 по 15 января 2025 года за пределы Прикамья было вывезено 290 тонн томатов. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, за аналогичный период прошлого года было отправлено в регионы РФ 197,3 тонн продукции. На данный момент в крае действует один крупный производитель томатов - тепличный комплекс «Пермский».

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По данным пресс-службы краевого управления Россельхознадзора, основная часть томатов была вывезена в более чем девять регионов РФ. Среди них Новосибирская, Свердловская и Московская области, Красноярский край, Республики Татарстан и Чувашия. По результатам лабораторного анализа, проведенного Кировским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов не обнаружено, оформлено 40 карантинных сертификатов, дающие право на вывоз за пределы Пермского края.

Крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский» открылся в Чусовом в конце 2021 года, строительство объекта началось в 2019-м. Инвестпроект получил статус приоритетного, а также статус резидента ТОСЭР «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект составила более 7,8 млрд руб. Тепличный комплекс занимает территорию площадью более 70 га, площадь теплиц — 24,5 га. Созданная на агропредприятии инфраструктура позволяет выращивать более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно (томаты, огурцы, баклажаны и салатная продукция). Чистая прибыль в 2023 году составила 439,9 млн руб., выручка - 2,7 млрд руб.

100% долей ООО «Тепличный комплекс “Пермский”» владеет московское ООО «Нектис», контроль в котором принадлежит ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, бывшего зампреда правления «Реновы».