ФАС проверит новые тарифы на вывоз мусора в Ярославской области

Межрегиональное управление Федеральной антимонопольной службы России начало внеплановую документарную проверку министерства тарифного регулирования Ярославской области. Главная цель проверки — оценить законность установления тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2025 год, сообщили в МУФАС по Ярославской и Костромской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проверка инициирована на основании поручения ФАС от 28 декабря 2024 года. Особое внимание будет уделено достоверности и экономической обоснованности расходов, а также проверке включения затрат на обработку ТКО в тарифы. Также будут проанализированы расходы регионального оператора (ООО «Хартия») на транспортировку отходов и выделенные субсидии.

Проверка начнется 20 января 2025 года и продлится до 14 февраля того же года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами подорожает на 12,87% с 1 июля 2025 года. Для жителей многоквартирных домов плата составит 132,4 руб. с человека в месяц (сейчас 117,30 руб.), для жителей индивидуальных домов — 135,17 руб. (сейчас 119,76 руб.).

Антон Голицын