Земли Вячеслава Цеповяза на Кубани не смогли продать за 2,5 млрд рублей

Аукцион по реализации земельных участков в Краснодарском крае, принадлежащие члену ОПГ «Цапки» Вячеславу Цеповязу, не состоялся в связи с недостаточным количеством участников. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mzk1.ru Фото: mzk1.ru

Единственным участником торгов является компания, зарегистрированная в Москве — ООО «Торговый Дом "Мельник"», предприятие занимается оптовой торговлей хлебобулочными изделиями. Цена предложения составила 2,5 млрд руб.

Согласно сообщению арбитражного управляющего должника Дмитрия Андреева, в состав единого лота входит 94 актива Вячеслава Цеповяза, включая земельные участки в Кущевском районе, в поселке Садовый. Вид разрешенного использования территории — для сельскохозяйственного использования. Земли находятся в собственности должника. Площадь участков составляет от 60 тыс. до более 1 млн кв. м. При этом, на многие участки наложен арест. Выставляемое на торги имущество включается в себя 100-процентную долю ООО «Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани"».

Арбитражный суд Краснодарского края признал Вячеслава Цеповяза банкротом в сентябре 2023 года по заявлению ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М». Требования кредитора составили 2,1 млрд руб., из них — 1,1 млрд руб. — основной долг, 1 млрд руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что финуправляющий предлагал продавать имущество Вячеслава Цеповяза 56 лотами, однако «АПК АСТ Компани М» провела экспертизу и предложила другой вариант, который был поддержан на собрании конкурсных кредиторов. В частности, было решено продавать эти активы двумя лотами: первый — все сельхозземли и доли в них вместе со 100-процентной долей в уставном капитале хозяйства, поскольку эти активы, по сути, представляют собой единый имущественный комплекс (предприятие); второй — приусадебный участок, поскольку он не участвует в процессе сельскохозяйственного производства и является самостоятельным объектом.

Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок за преступления, совершенные в составе банды, которая стала широко известна после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Она живая была, плакала».

Тат Гаспарян