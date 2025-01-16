Умер бывший начальник управления правительства области Андрей Кричмара

Скончался бывший начальник управления стратегического планирования правительства Ярославской области и автор серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» Андрей Кричмара. Об этом сообщается на официальной странице «Вконтакте» «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

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Фото: RussiaRunning, «Вконтакте» Андрей Кричмара

Фото: RussiaRunning, «Вконтакте»

Начальником управления областного правительства господин Кричмара был назначен в 2010 году. В публикациях СМИ в 2013-2015 годах он фигурирует как советник губернатора Ярославской области по вопросам стратегического развития. Он также был руководителем проекта «Национальное беговое движение» и сооснователем Russia Running.

«Вчера не стало сооснователя Russia Running Андрея Александровича Кричмары. Эта новость стала потрясением для нашей компании. Андрей Александрович был одним из тех людей, кто стоял у истоков развития любительских беговых событий как массового явления в стране»,— говорится в сообщении Russia Running.

Алла Чижова