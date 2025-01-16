Стоимость оплаты по биометрии в метро Екатеринбурга снизится до 23 рублей

С 13 января в метрополитене Екатеринбурга стоимость проезда с помощью биометрических данных составляет 23 руб. Акция действует до 30 апреля, сообщили в пресс-службе сервиса «Е-Карта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чтобы оплатить проезд по биометрии, нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Для этого нужно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия», затем подключить оплату по биометрии в Сбер ID.

Напомним, в ноябре 2024 года во всех 14 вестибюлях екатеринбургского метрополитена установили биометрические терминалы. Изначально оплату проезда по биометрии могли произвести только клиенты Сбербанка. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что подключение системы оплаты по биометрии стало важным этапом модернизации метрополитена.

Анастасия Таначева