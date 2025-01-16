Более 100 000 гостей стали частью Новогодней сказки в Сочи Парке

Новогодний праздничный сезон в этом году охватил период с 21 декабря 2024 по 14 января 2025 года. За 25 дней в Сочи Парке отдохнули 104 899 гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сочи-Парк Фото: Пресс-служба Сочи-Парк

Самым насыщенным с точки зрения развлекательной программы и популярным у гостей оказался канун Нового года. 31 декабря Сочи Парк посетило 15 032 человек — это абсолютный рекорд зимнего сезона с момента открытия парка.

Гвоздем развлекательной программы на праздниках стало уникальное шоу Цирка Никулина «Тайна подснежников». Всего в Сочи Парк Арене прошло 15 представлений, а общее количество зрителей превысило 25 000 человек. Еще одной точкой притяжения стала Усадьба Деда Мороза в Крае богатырей — 5 954 гостя смогли лично познакомиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, получить сладкий подарок и сделать фотографию на память.

В списке самых популярных аттракционов по традиции оказались Змей Горыныч, Шаролет и Богатырская застава. Не обошли гости стороной и классическую Карусель сказок — на этом аттракционе в сердце украшенной к празднику Аллеи огней прокатились 36 000 гостей. Создание праздничной атмосферы в Сочи Парке — неотъемлемая часть приготовлений к Новогодней сказке. В этом году на аллеях парка разместили 550 живых сосен, многие из которых стали частью праздничных 35 фотозон, а ветви деревьев украсили 5 000 елочных игрушек.

С 15 января в Сочи Парке стартовал сезон «Самое время». Посетить парк сейчас можно по максимально выгодной стоимости. Режим работы парка, афиша и покупка билетов на sochipark.ru.

АО «Сочи Парк», ИНН 2310119472, ОГРН1062310038944, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул Чемпионов, д. 3, http://www.sochipark.ru/