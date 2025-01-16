В Челябинске 22 жилых дома и детский сад останутся без воды

В четырех районах Челябинска 17 января запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за этого 22 жилых дома и детский сад останутся без воды, сообщает МУП «ПОВВ».

В этот день водоснабжение отключат в домах по улице 60-летия Октября: 38а, 38б в Металлургическом районе, по 40-летия Победы: 31б, 31в, а также в доме № 311 на проспекте Победы в Калининском районе.

Воды не будет в домах Советского района, а именно: на улице Блюхера, 1б, 3, 3а, 3б; на Сулимова, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 75 и на Доватора, 38, 38а. Ремонтные работы пройдут и в Курчатовском районе. Там водоснабжение ограничат в домах на улице Ворошилова, 35, 35а, 35б, а также в детском саду №408.

В перечисленных домах отключение воды продлится примерно с 9:00-9:30 утра до 19:00-20:00.