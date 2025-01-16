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Федор обещания не сдержал

Вынесен приговор по делу о фальсификации сведений ЕГРН по объектам в Сочи

В Краснодарском крае приговорены к крупным штрафам кадастровый инженер и специалист Росреестра, которые вносили подложные сведения в реестр недвижимости (ЕГРН). Всего было выявлено свыше 60 эпизодов фальсификации, в основном, по объектам в Сочи. В результате этих действий здания «прирастали» одним, а то и двумя-тремя этажами. За совершения преступлений заказчик, оставшийся неизвестным, обещал исполнителям летний отдых в Сочи. Подсудимые признали вину.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», Отрадненский районный суд Краснодарского края признал виновными во внесении в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 285.3 УК РФ) бывших инженера Федеральной кадастровой палаты (Краснодар) и специалиста-эксперта межмуниципального отдела регионального Росрестра по Мостовскому и Отрадненскому районам. Они сознались, что вносили в ЕГРН заведомо ложные сведения о характеристиках объектов недвижимости на территории края, преимущественно, в Сочи. Всего установлено 68 эпизодов.

Как установил суд, к инженеру кадастровой палаты обратился неизвестный с предложением помочь внести заведомо недостоверные сведения в ЕГРН. За это он обещал ей летний отдых в Сочи. Инженер выяснила, что для этой операции необходимо содействие «своего» человека в регистрирующем органе и обратилась к куму своего брата, который работал в межмуниципальном отделе Росреестра по Мостовскому и Отрадненскому районам. Инженер заверила его, что среди десятков тысяч таких заявок системы никто и никогда не сможет вычислить такие манипуляции с конкретными характеристиками объектов недвижимости. Она сказала, что это просьба ее родственников, проживающих в Сочи. Специалист Росреестра согласился помочь ей по-родственному, говорится в приговоре.

Согласно плану, кадастровый инженер должна была направлять заявки в регистрирующий орган, а специалист Росреестра — согласовывать изменения характеристик объектов недвижимости, внося соответствующие изменения в ЕГРН. В основном, в результате этих фальсификаций здания «прирастали» одним, а то и двумя- тремя этажами. В ряде случаев двухэтажные и трехэтажные здания превращались в пятиэтажки. Площадь объектов, соответственно, также увеличилась, например, с 1 тыс. кв. м. до 3 тыс. кв.

По этой схеме они работали, примерно, с конца 2021 года по середину 2022 года. В материалах дела говорится, что иногда система давала сбои, и заявки приходили на аккаунт коллеги специалиста Росреестра. Тогда ему приходилось дожидаться, когда коллега выйдет на перекур, входить в систему с его компьютера и оперативно вносить недостоверные сведения в реестр. В конце концов, эти манипуляции выявил руководитель отдела. Вызвав подчиненного в кабинет, он сообщил ему, что его действия раскрыты, и реестр исправлен. После этого молодой человек подал заявление на увольнение.

В суде оба обвиняемых признали свою вину и рассказали, что так и не получили вознаграждения в виде обещанного отдыха в Сочи. В итоге они были признаны виновными по всем эпизодам, за каждый из которых обоим назначены штрафы по 250 тыс. руб. Наказание для кадастрового инженера в результате частичного сложения штрафов было сокращено до 500 тыс. руб.

О заказчике 68 фальсификаций правоохранители не сумели выяснить ничего, кроме того, что он назвался Федором. К уголовной ответственности он не привлечен.

Сроки на обжалование приговора истекли. Сведений о его обжаловании судебная картотека не содержит.

Андрей Петров

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