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Аэропорт Сочи за год обслужил 13,7 млн пассажиров 44 тысяч рейсов

Аэропорт Сочи за 2024 год обслужил более 13,7 млн пассажиров. Это на 1,3% меньше по сравнению с 2023 годом. Как сообщает пресс-служба авиагавани, за год в аэропорту было выполнено более 44 тыс. самолетовылетов.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На внутренних рейсах пассажиропоток сократился на 3% по сравнению с 2023 годом. Направления-лидеры не изменились. Больше всего пассажиров приняли и отправили на столичных рейсах — 2,65 млн человек. Второе место по пассажиропотоку занял Санкт-Петербург — 2,17 млн пассажиров, третье — Екатеринбург — 1,82 млн пассажиров.

На международных направлениях зафиксирован рост на 13%, всего более 1,7 млн пассажиров. Больше всего пассажиров увеличилось на рейсах в Тбилиси (+302%), Алматы (+182%) и Дубай (+65%). При этом лидерами по количеству пассажиров стали Стамбул (386 тыс.), Анталья (309 тыс.) и Ереван (239 тыс.).

В аэропорту Сочи также определили самые популярные авиакомпании среди пассажиров. Лидером стал «Аэрофлот» — более 2,8 млн человек. В топ-5 также попали «Уральские авиалинии» (2,1 млн пассажиров), «Победа» (1,6 млн), Nordwind Airlines (почти 1,2 млн) и «Россия» (1 млн).

Татьяна Ручкина

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