Выбор подрядчика для замены забора на Фрунзе приостановлен по жалобе

Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика в рамках аукциона по замене дорожных ограждений на разделительной полосе проспекта Фрунзе в Ярославле. Соответствующее решение размещено на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

23 декабря на площадке стартовал прием заявок на аукцион. В рамках контракта, начальная стоимость которого составила 36 млн руб., подрядчик должен был заменить ограждение на проспекте Фрунзе на участке от Московского проспекта до границ города. Заказчиком выступило МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. Работы планировалось выполнить в период с 1 марта по 15 августа.

14 января прием заявок от участников аукциона был завершен, а 16 января должен был состояться выбор подрядчика. Однако сегодня, 16 января, ФАС приняла жалобу на проведение аукциона от ООО «Дорпрестиж» из Читы. Автор жалобы пояснил, что с 9 по 14 января электронная площадка не работала, соответственно заявку на участие подать было нельзя. Компания прикрепила и скриншот с сайта о проведении технических работ.

«На электронной торговой площадке Росэлторг проходят внеплановые технические работы. Это связано с внешней попыткой уничтожения данных и всей инфраструктуры проведения электронных торгов…После восстановления доступа пользователей к торговым системам все сроки по процедурам будут продлены автоматически»,— говорилось в объявлении на сайте.

Жалобу на действия (бездействие) оператора электронной площадки ФАС рассмотрит 20 января.

Алла Чижова