Нижегородца подозревают в убийстве жены и малолетней дочери

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Балахны, которого подозревают в убийстве жены и полуторагодовалой дочери. По версии следствия, подозреваемый нанес жене множественные ножевые ранения и несколько раз ударил дочь тупым предметом по голове.

От полученных повреждений ребенок умер сразу, а его мать — в больнице. После случившегося подозреваемый причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Андрей Репин