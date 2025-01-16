Бензин в Нижегородской области за год подорожал на 11,45%

Стоимость автомобильного бензина в Нижегородской области в декабре 2024 года повысилась в среднем на 11,45% по сравнению с декабрем 2023 года, подсчитали в Нижегородстате.

В декабре относительно ноября 2024 года она повысилась на 1,51%.

В том числе, бензин марки АИ-92 подорожал на 9,79% за год и на 1,42% за месяц, марки АИ-95 — на 9,85% и 1,38% соответственно. Больше всего за год подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 23,26%. В декабре 2024 года относительно ноября его стоимость повысилась на 2,23%.

Дизельное топливо в декабре 2024 года стало дороже на 1,5% по сравнению с ноябрем на 8,55% по сравнению с декабрем 2023 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», средняя стоимость бензина в Нижегородской области в ноябре 2024 года выросла более чем на 1% в сравнении с октябрем.

Галина Шамберина