Т-Банк запустил программу лояльности для инвесторов «Т-Технологии», которая открывает владельцам одной из самых популярных акций дополнительные бонусы экосистемы. Теперь акционерам группы, которые держат бумаги на счете в «Т-Инвестициях», бесплатно доступен повышенный уровень обслуживания в зависимости от пакета акций. Это первый этап развития программы лояльности для инвесторов «Т-Технологий». Компания планирует расширять привилегии для акционеров в этом году, а также выплачивать дивиденды раз в квартал.

«Газпром» ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио, сообщил эмитент. Представительство в столице европейской бюрократии было учреждено в конце 2011 года. Открылось оно в 2013-м на фоне антимонопольного расследования ЕК в отношении российской компании. В Токио представительство учреждено в 2014-м. В 2020 году компания отмечала, что оно «не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность».

Ритейлер Henderson в 2024 году увеличил выручку на 24,2%, до 20,8 млрд руб., говорится в сообщении компании. Henderson один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ. У компании 161 собственный салон моды в 64 городах.