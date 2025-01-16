Пассажиры не могут вылететь из Пулково в Мурманск из-за непогоды в северном регионе

Четыре рейса в Мурманск задержаны в петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил о действии режима повышенной готовности.

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Самый ранний рейс должен был покинуть Петербург еще в 9:10. Вылет перенесли на 15:05, судя по онлайн-табло. Самолет покинул воздушную гавань в 15:19. Также задержан рейс в Апатиты, назначенный на 11:00.

Господин Чибис в личном Telegram-канале сообщил, что в регионе наблюдаются резкие перепады температур, дожди и сильный снегопад. В связи с этим во всех муниципалитетах мобилизованы ответственные службы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что китайские туристы не смогли улететь из Мурманска в Петербург из-за снегопада.

Татьяна Титаева