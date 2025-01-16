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Коммерсантъ FM
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МИД РФ заявил о недоумении из-за реакции Армении на эфир «Вести недели»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вызов российского посла в МИД Армении из-за эфира программы «Вести недели» на ВГТРК вызывает недоумение. В эфире, где затрагивалась тема армяно-азербайджанских отношений, звучали высказывания журналиста, подчеркнула госпожа Захарова.

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых. А во-вторых, наша официальная реакция, не точка зрения, а официальная позиция государства хорошо Еревану известна. Ее суть мы неоднократно озвучивали, в том числе в ходе наших брифингов»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

15 января МИД Армении вручил ноту протеста послу РФ Сергею Копыркину, поскольку, по утверждению ведомства, в эфире «Вести недели» от 12 января «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

В этом эфире журналист Дмитрий Киселев комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре (транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью), а также стремление Армении к членству в Евросоюзе. Среди прочего в эфире упоминались экономические преимущества, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза.

О внешнеполитическом курсе Армении — в публикации «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».

Лусине Баласян

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