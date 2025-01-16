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Донские киберспортсмены сыграют со шведской командой на Международном турнире

Команда ДГТУ по киберспорту «Donstu Esports» выступит на Международном турнире «ESEA Advanced S52» по «CS 2». По информации пресс-службы донского правительства, ростовчане сразятся со шведской «GODSENT».

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Призовой фонд турнира составляет $41,2 тыс. Чемпионат пройдет среди 64 команд второго дивизиона Европы, а победитель пройдет квалификацию в высшую лигу «ESL Challenger League».

В сообщении сказано, что матч пройдет на онлайн-платформе онлайн платформе «FACEIT» 20 января в 22:00. Однако, согласно информации сайта для мониторинга киберспортивных событий GGScore, 52 сезон стартует 4 марта, и жеребьевка команд еще не проводилась.

Дмитрий Ковалевский

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