В Ростовской области изменили место прибытия трех автобусов

В Ростовской области изменили место прибытия трех пригородных автобусов «Константиновск — Ростов-на-Дону», «Зазерский —Константиновск — Ростов-на-Дону» и «Мариинская — Константиновск — Ростов-на-Дону». Об этом сообщил глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

С 21 января автобусы будут прибывать на главный автовокзал Ростова, находящийся на пр. Сиверса, 1.

Также изменится время отправления автобусов из Ростова. Согласно новому расписанию из из донской столицы в Константиновск транспорт отправляется в 7:25, 9:40, 11:47, 13:35, 18:30. Время отправления маршрута в ст. Мариинская в 17:25. В х. Зазерский из Ростова можно уехать в 15:30.

Анна Марьина