МИД РФ: удивлены «сдержанной» реакцией Дании на заявления Трампа по Гренландии
В России удивлены «сдержанной» реакцией официальных властей Дании на заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Примечательно, что — это действительно вызывает удивление — официальный Копенгаген весьма сдержанно реагирует на соответствующие заявления, которые они слышат от избранного американцами президента»,— сказала дипломат.
Ранее в среду премьер Дании Фредериксен и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.
Как сообщили в канцелярии премьера, госпожа Фредериксен назвала укрепление безопасности в Арктике важной темой и сообщила о готовности Дании взять на себя большую ответственность в этом вопросе. В ходе беседы с Дональдом Трампом датский премьер подчеркнула, что жители острова должны сами решать вопрос о независимости Гренландии.
Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Гренландией в декабре. По его словам, для США это вопрос «национальной безопасности и свободы во всем мире».
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