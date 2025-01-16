МИД РФ: удивлены «сдержанной» реакцией Дании на заявления Трампа по Гренландии

В России удивлены «сдержанной» реакцией официальных властей Дании на заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примечательно, что — это действительно вызывает удивление — официальный Копенгаген весьма сдержанно реагирует на соответствующие заявления, которые они слышат от избранного американцами президента»,— сказала дипломат.

Ранее в среду премьер Дании Фредериксен и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

Как сообщили в канцелярии премьера, госпожа Фредериксен назвала укрепление безопасности в Арктике важной темой и сообщила о готовности Дании взять на себя большую ответственность в этом вопросе. В ходе беседы с Дональдом Трампом датский премьер подчеркнула, что жители острова должны сами решать вопрос о независимости Гренландии.

Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Гренландией в декабре. По его словам, для США это вопрос «национальной безопасности и свободы во всем мире».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «На краю Земли, в центре внимания».

Анастасия Домбицкая