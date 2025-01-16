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Нижегородские спасатели провели рейд по местам подледного лова на Волге

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС провели на Волге рейд по местам подледного лова. Цель рейда — не допустить случаев провала рыбаков под лед. Во время рейда спасатели выдавали рыбакам памятки с правилами поведения на воде и на льду. За время рейда такие памятки получили более 20 рыбаков.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По данным регионального управления МЧС, ежегодно 71 место массового выхода на лед становится территорией притязаний рыбаков. В настоящее время любителяи подледного лова активно используют 53 таких места.

В ходе рейда спасатели обратили внимание журналистов на то, что рыбаки ловят рыбу в районе зимовальной ямы, что запрещено. Ранее нижегородский минлесхоз сообщал, что с 1 октября по 30 апреля лов рыбы в зимовальных ямах считается браконьерством. Рыбаков могут привлечь к уголовной ответственности.

Андрей Репин

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