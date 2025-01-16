В Ростове ограничили проезд машин по Богатяновскому спуску до июня

В Ростове ввели ограничение движения транспортных средств по пр. Богатяновский спуск от ул. Седова до ул. Нижнебульварная. Об этом сообащет пресс-служба департамента автомобильных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Движение будет ограничено до 26 июня в связи с производством строительно-монтажных работ по пр. Богатяновский спуск, 3А.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 16 января в Ростове введут ограничения по шести улицам города.

Анна Марьина