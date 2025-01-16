В Ростове ограничат движение по шести улицам города
С 16 января в Ростове введут ограничения по шести улицам города. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
До 31 января ограничения в дорожном движении будут действовать от ул. Нансена до пер. Таманский 2а, до 22 февраля на ул. Журавлёва от ул. Красноармейская до ул. Восточная. До 30 апреля ограничат движение от ул. Прогулочная,1 до ул. Шаповалова, от ул. Прогулочная до ул. Литовская и от ул. Шаповалова до ул. Эстафетная. А также до 31 марта на ул. Глушкова от домов 1 до 63.
Ограничения связаны с работами на подземных коммуникациях