В Хостинском районе Сочи достроили пять корпусов новой школы

В Хостинском районе Сочи возвели пять корпусов новой школы. В трех из них специалисты завершают прокладку инженерных коммуникаций, сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина

На выездном совещании мэр обсудил с подрядчиками состояние строительных работ. Сейчас специалисты занимаются модернизацией подводящих трубопроводов, чтобы увеличить из мощность.

Новую школу на 400 мест оснастят современным оборудованием. При этом особое внимание специалисты уделят благоустройству прилегающей территории и организации безопасной транспортной логистики, уточнил глава города.

Учебное заведение рассчитано на учащихся всех классов. Новая школа разгрузит существующие общеобразовательные учреждения в районе, таких как лицей №22 и школы №13 и №14, резюмировал господин Прошунин.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе на улице Голубые Дали построили новый корпус №26, который рассчитан на 200 мест. Осенью 2025 года в здании уже планируют начать занятия.

Мария Удовик