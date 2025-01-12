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В Сочи завершили основные работы в новом корпусе школы №26

Новый корпус школы построили в Адлерском районе на улице Голубые Дали. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, блок предназначен учеников для начальных классов и рассчитан на 200 мест.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Три секции включают в себя актовый и спортивный залы, столовую полного цикла. Площадь корпуса составляет порядка 6 тыс. кв. м. Ведется благоустройство прилегающей территории, где уже оборудован игровой комплекс и обустроена площадка для отдыха. Осенью 2025 года в здании уже планируют начать занятия.

Как отметил глава города Андрей Прошунин, в Сочи действует система, связывающая все этапы от проектирования и строительства инженерных сетей до оснащения помещений и трудоустройства педагогов. В 2025 году в городе планируется ввести семь объектов образования.

Андрей Пугачев

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