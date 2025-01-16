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Маслянистое пятно вновь обнаружили в реке Дон в Ростове

Утром, 16 января, в центре Ростова зафиксировали очередной разлив маслянистой жидкости в реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба минприроды и экологии Ростовской области.

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Пятно обнаружили около дома № 121 на ул. Береговой. После этого инспекторы минприроды выехали по адресу загрязнения и подтвердили факт сброса маслянистой жидкости. Кроме того, они передали об этом информацию в региональные управления Росприроднадзора и Росрыболовства.

Сейчас на месте загрязнения реки работают сотрудники МЧС и Росприроднадзора. Они делают все необходимое для предотвращения распространения пятна и устанавливают источник сброса.

Как писал Ъ-Ростов, ранее в Дону в донской столице произошел разлив растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Загрязнение реки было зафиксировано 11 января в районе городской набережной и Ворошиловского моста. Изначально местные власти сообщали, что в реку была слита солярка.

Анастасия Казуков

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