Маслянистое пятно вновь обнаружили в реке Дон в Ростове

Утром, 16 января, в центре Ростова зафиксировали очередной разлив маслянистой жидкости в реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба минприроды и экологии Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

Пятно обнаружили около дома № 121 на ул. Береговой. После этого инспекторы минприроды выехали по адресу загрязнения и подтвердили факт сброса маслянистой жидкости. Кроме того, они передали об этом информацию в региональные управления Росприроднадзора и Росрыболовства.

Сейчас на месте загрязнения реки работают сотрудники МЧС и Росприроднадзора. Они делают все необходимое для предотвращения распространения пятна и устанавливают источник сброса.

Как писал Ъ-Ростов, ранее в Дону в донской столице произошел разлив растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Загрязнение реки было зафиксировано 11 января в районе городской набережной и Ворошиловского моста. Изначально местные власти сообщали, что в реку была слита солярка.

Анастасия Казуков