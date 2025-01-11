Власти Ростова установили химикат, отравивший воду в Дону
В Дон был сброшен растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов, установили специалисты соответствующих служб. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.
Фото: сергей иванов
Согласно сообщению, сейчас службы ростовского порта обрабатывают акваторию разлива впитывающим сорбентом. Ликвидировать загрязнение планируют «в ближайшее время».
Отмечается, что городской водозабор для нужд жителей находится выше по течению и опасности попадания растворителя в водопровод нет.
Изначально власти Ростова сообщали, что в Дон была слита солярка. Загрязнение реки было зафиксировано сегодня в районе городской набережной и Ворошиловского моста