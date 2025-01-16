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Завершился Второй этап Кубка Краснодарского края в классе MX700 в Сочи

В Сочи завершился Второй этап Кубка Краснодарского края в классе MX700. Регата продолжалась три дня в акватории Черного моря и собрала яхтсменов из Владивостока, Челябинска, Ижевска, Омска, Красноярска, Тольятти, Москвы и других городов. Выступили на соревнованиях также сочинские спортсмены, передает пресс-служба департамента физкультуры и спорта курорта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сочи порадовал участников великолепной погодой. Все три гоночных дня ветер был помощником яхтсменов, нацеленных на высокие результаты», – отметили в департаменте.

По итогам состязаний «золото» забрал представитель Омска Алексей Бунзя – рулевой команды «ФИШЕ». Второе место заняла команда Aladdin. За третье место боролись две команды, в которых рулевыми были женщины. Накануне заключительного дня регаты их разделяло всего три очка. В итоге Dream Team замкнула тройку лидеров, обойдя соперников на девять очков в турнирной таблице.

В начале февраля в Сочи состоится третий этап соревнований. Турнир будет проходить с 6 по 9 февраля 2025 года.

Вячеслав Рыжков

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