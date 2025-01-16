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Магнитогорского водителя будут судить за гибель мотоциклиста

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В результате спровоцированной им аварии погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, днем 27 апреля 2024 года у дома №23 по улице Вокзальной водитель Lada Largus выезжал с прилегающей территории с левым поворотом. Местный житель не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR600F под управлением 29-летнего водителя и столкнулся с ним. В результате ДТП мотоциклист погиб при транспортировке в медицинское учреждение. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

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