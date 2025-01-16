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Курганского пристава обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблениях

Катайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курганской области расследует уголовное дело в отношении судебного пристава Далматовского районного отделения УФССП по региону. Ее обвиняют в злоупотреблении, превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ст. 285, 286, 292 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по области.

По версии следствия, в 2023-2024 годах судебный пристав, желая улучшить служебные показатели, не занималась реальным поиском имущества должников и взысканием с них средств, а приобщала к материалам исполнительных производств заведомо ложные данные. На этом основании пристав закрывала производства в отношении 19 должников, хотя фактически оплаты задолженностей не было. Всего выявлено 28 преступлений по статьям, предъявленным должностному лицу.

Незаконную деятельность пристава выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области и УФССП России по региону.

Виталина Ярховска

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