ТПП Тюменской области уполномочили подтверждать российское происхождение товаров

Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области получила право подтверждать российское происхождение товаров, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области получила право подтверждать российское происхождение товаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области получила право подтверждать российское происхождение товаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В прошлом году мы обратились с таким предложением в Минпромторг России. В министерстве наши доводы сочли убедительными. В начале января Торгово-промышленная палата России закрепила это право за ТПП Тюменской области»,— написал господин Моор.

По его словам, решение Минпромторга РФ имеет «важное значение для экономики», поскольку поможет тюменским предприятиям вовремя получать меры поддержки и участвовать с госзакупках.

Господин Моор добавил, что услуга по подтверждению происхождения товаров будет доступна и производителям из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО и ЯНАО).

Анастасия Таначева