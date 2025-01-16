В Сочи и других городах Кубани разработают патриотические турмаршруты

В Краснодарском крае в 2025 году планируют разработать нескольких туристических маршрутов военно-патриотической направленности. Они, как ожидается, войдут в список 13 уже существующих подобных турмаршрутов в Анапе, Сочи, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и Туапсинском районах, пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное министерство курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Маршруты создадут в рамках реализации госпрограммы «Дороги Победы». Работа по их созданию ведется сразу несколькими органами власти.

В феврале 2023 года состоялась встреча с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. По итогам собрания администрация региона и туристские организации разработали более 30 тематических экскурсионных патриотических маршрутов. Они связаны с событиями Великой Отечественной войны. Лишь 14 проектов по итогу отобрали для продвижения на федеральном уровне.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года поручил организовать образовательные турмаршруты по местам боевой славы для детей и молодежи. Поручение до 15 февраля 2025 года будут исполнять Минпросвещения РФ и исполнительные органы регионов, а также РВИО.

Вячеслав Рыжков