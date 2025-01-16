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В 2025 году на Кубани откроют несколько новых патриотических турмаршрутов

В этом году власти Краснодарского края планируют разработать нескольких новых туристических маршрутов военно-патриотической тематики. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новые маршруты войдут в список 13 уже существующих подобных турмашрутов. Они находятся в Анапе, Сочи, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и Туапсинском районах. Маршруты создали в рамках госпрограммы «Дороги Победы». Работу ведут несколько органов власти.

В феврале 2023 года в рамках встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций администрация края и туристские компании разработали более 30 тематических экскурсионных патриотических маршрутов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Из них было отобрано 14 маршрутов для дальнейшего продвижения на федеральном уровне.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил создать образовательные туристические маршруты, посвященные местам боевой славы, для детей и молодежи. Минпросвещения РФ, региональные органы исполнительной власти и Российское военно-историческое общество должны будут выполнить это поручение до 15 февраля 2025 года.

Алина Зорина

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