Названа дата завершения строительства IT-центра «Тензор» в Ярославле

Строительство IT-центра «Тензор» с парковой зоной и инфраструктурой на Московском проспекте в Ярославле планируется завершить к 2030 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз IT-парка в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Эскиз IT-парка в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее дату завершения работ власти не называли. Общая стоимость проекта составит около 10 млрд руб., сообщили в областном правительстве по итогам встречи губернатора Михаила Евраева с генеральным директором компании «Тензор» Сергеем Уваровым. Ожидается, что будут возведены офисное здание, детский сад, детский досуговый центр, создан городской парк в пойме Которосли. Как рассказал господин Уваров, образцом для создания парка будет парк Галицкого в Краснодаре или японский сад «Шесть чувств» в Крыму.

«Решается вопрос по строительству за счет средств инвестора дополнительной транспортной развязки для разгрузки центра города»,— сообщили в областном правительстве.

Сейчас на площадке идет строительство офисного здания компании. «Ъ-Ярославль» сообщал, что IT-центр создается на месте недостроенного здания гостиницы «Чайка», которое снесли в 2018 году. В том же году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации инвестпроекта.

Антон Голицын